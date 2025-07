Fluminense voltou a sofrer gol de bola aérea e amargou terceira derrota seguida em casa - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 24/07/2025 07:30

Rio - O Fluminense segue sem saber o que é vencer após o Mundial de Clubes. O Tricolor perdeu para o Palmeiras por 2 a 0 , nesta quarta-feira (23), no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão, amargou a terceira derrota consecutiva em casa e se afastou do G-6. Além disso, voltou a apresentar problemas defensivos e sofreu mais um gol de bola aérea.

Foi o terceiro jogo consecutivo em que o Fluminense sofreu gol de bola aérea. Na derrota para o Cruzeiro, Fabrício Bruno subiu sozinho após cobrança de escanteio para marcar o primeiro gol da partida. Já contra o Flamengo, Léo Ortiz desviou na primeira trave e Pedro completou na segunda para decidir o clássico. Por fim, Maurício, também de cabeça, fez o primeiro da vitória do Palmeiras.

Nos três gols de bola parada nos últimos três jogos é possível notar uma desatenção na marcação. Nos gols de Fabrício Bruno e Maurício, por exemplo, há uma falha entre Freytes e a sua cobertura. Já no gol de Pedro, ninguém percebe a movimentação de Pedro pelas costas para completar na segunda trave. Todos os gols também aconteceram após os 30 minutos, tanto do primeiro tempo, quanto do segundo tempo.

Entre os dez primeiros colocados, o Fluminense também possui a segunda pior defesa com 17 gols sofridos e tem -1 de saldo de gols — só é superado pelo Internacional, que sofreu 19 gols e tem -3 de saldo. E não é só a defesa que preocupa. O ataque fez apenas 16 gols em 14 jogos e é o pior do top 10, junto com Atlético-MG e Internacional, que também somam 20 pontos e aparecem em nono e décimo, respectivamente.

Com a derrota, o Fluminense caiu para o oitavo lugar e permanece com 20 pontos — agora cinco atrás do G-6. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (27), às 16h (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi, pela 17ª rodada do Brasileirão.