Samuel Xavier em ação pelo Fluminense diante do Palmeiras - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 23/07/2025 21:02

Rio - De virada, o Fluminense perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 nesta quarta-feira (23), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu na frente em cobrança de pênalti de Germán Cano, mas não conseguiu segurar o resultado e viu Maurício e Vitor Roque marcarem para o Verdão. Foi a terceira derrota consecutiva dos cariocas desde o retorno do Mundial de Clubes.

Com o resultado, o time comandado por Renato Gaúcho ficou com 20 pontos e, momentaneamente, permanece na oitava posição na tabela. O próximo compromisso será contra o São Paulo, domingo (27), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 17ª rodada.

O jogo

A etapa inicial praticamente não teve chances claras de gol para ambos os lados. Em duelo truncado, Fluminense e Palmeiras demoraram para criar oportunidades no Maracanã. Nonato foi quem teve a melhor, em chute da entrada da área desviado por Gustavo Gómez.



Pouco depois, Soteldo cruzou e Facundo Torres tentou cortar. No entanto, Freytes chegou antes, tocou na bola e foi atingido pelo atacante do Verdão. Ramon Abatti Abel, então, marcou pênalti para o Tricolor. Na cobrança, aos 35 minutos, Cano estufou a rede.



Aos 48, no último lance, um banho de água fria nos cariocas: Sosa levantou na área, Maurício cabeceou e contou com falha de Fábio para deixar tudo igual. Foi a única finalização dos paulistas no primeito tempo.

O Palmeiras voltou melhor do intervalo e quase virou. Vitor Roque deixou Facundo Torres cara a cara, que parou no goleiro. No rebote, a bola subiu, o camisa 9 cabeceou e Fuentes salvou em cima da linha.

Com dores no joelho direito, Ignácio precisou deixar o campo e Renato Gaúcho colocou Thiago Silva - que havia sido preservado. Keno também entrou no lugar de Kevin Serna. Na sequência, aos 16, Martinelli errou na saída de bola, Vitor Roque roubou e colocou o Verdão na frente.

Para dar gás ao Fluminense em busca do resultado, Ganso foi acionado na vaga de Nonato. Everaldo e John Kennedy substituíram Cano e Soteldo, respectivamente. Porém, nada feito. As poucas chances criadas pelo Tricolor pararam na eficiente marcação adversária. No fim, Allan ainda foi expulso por cotovelada em Samuel Xavier.

Fluminense 1x2 Palmeiras

Data e hora: 23/07/2025, às 19h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Gols: Germán Cano, aos 35 min/1ºT (1-0); Maurício, aos 48 min/1ºT (1-1); Vitor Roque, aos 16 min/2ºT (1-2).

Cartões amarelos: Gabriel Fuentes (FLU); Lucas Evangelista e Facundo Torres (PAL).

Cartões vermelhos: Allan (PAL).

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Silva), Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules e Nonato (Ganso); Kevin Serna (Keno), Soteldo (John Kennedy) e Cano (Everaldo).



PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Vanderlan; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Emiliano Martínez), Facundo Torres (Allan), Maurício (Raphael Veiga) e Felipe Anderson (Sosa); Vitor Roque (Flaco López).