Sob comando de Renato Gaúcho, o Fluminense nem sequer pontuou após o Mundial de ClubesLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 23/07/2025 21:57

"Infelizmente, a falta de concentração em alguns lances tem tirado as nossas vitórias. Nós tivemos três derrotas no Maracanã. Com todo o respeito às equipes que enfrentamos, mas falhamos nos gols. Cobro bastante essa concentração deles. Precisam ter o tempo todo", iniciou o treinador em entrevista coletiva.

"Enfrentamos adversários acima da média, que são letais. Mesmo tendo perdido esses três jogos, tirando o primeiro tempo contra o Cruzeiro, que jogamos muito mal, a equipe tem jogado bem. Precisamos melhorar a concentração, a tranquilidade e a confiança. Temos nos precipitado", complementou.

Com o resultado, o Fluminense ficou com 20 pontos e, momentaneamente, permanece na oitava posição na tabela. O próximo compromisso será contra o São Paulo, domingo (27), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 17ª rodada.

"Mais um jogo difícil. É um grande clube, tem uma grande torcida. Começou a se acertar e daqui a pouco estará na parte de cima da tabela, mas o nosso objetivo é o mesmo. Não tem partida fácil, seja em casa ou fora, contra quem for. Não é só para nós, é para qualquer um", disse Renato Gaúcho.

Confira outras respostas de Renato Gaúcho

. Alguma competição é mais importante?: "Não. O Fluminense está em três competições porque é um clube grande. Não é desculpa, mas tirando as quatro equipes que foram para o Mundial, todos tiveram férias e uma mini pré-temporada. Os times brasileiros que estiveram no Mundial voltaram antes de nós. O desgaste é muito grande. Por isso mudo a equipe. Ninguém aguenta entrar em campo a cada três dias".

. Atacante é prioridade na janela?: " Talvez eu não vá responder a sua pergunta, talvez responda. Essa é uma conversa que tenho com o presidente. Fica entre eu e ele".

. Gols sofridos de bola área: "Sempre procuramos pegar o tempo disponível, que é pouco, para treinar tudo. Parte defensiva, parte ofensiva, cruzamento, chute a gol, parte tática. Por isso que, muitas vezes, ficamos mais seguro com três zagueiros. Mas independentemente se forem dois zagueiros ou três zagueiros, se o adversário tiver mérito, é mérito. O que não pode é dar esse mole. A realidade é essa: nós perdemos três jogos, tomamos cinco gols. Cinco gols com falhas nossas. Os caras são letais. Esse mole o adversário não dá para nós. Esse foco que tivemos no Mundial, temos que ter aqui também".

. Falta confiança no ataque?: "O Everaldo fez gols por onde passou. John Kennedy e Cano também. Não desaprenderam. Nós treinamos e dentro de campo é com eles. Falta um pouco mais de tranquilidade na hora de tomar as decisões. Falo com eles praticamente todos os dias. O atacante não pode ter desespero. Vivem numa área protegida. O desespero é do adversário, do zagueiro. Em determinadas jogadas, parece que é ao contrário".