Samuel Xavier em ação pelo Fluminense diante do PalmeirasLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 23/07/2025 21:28

Rio - Lateral-direito do Fluminense , Samuel Xavier analisou a atuação do time na derrota de virada por 2 a 1 para o Palmeiras, nesta terça-feira (23), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro . Desde que retornou do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Tricolor não somou nem um ponto sequer na competição.