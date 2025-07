Abel Ferreira, de fundo, orienta o Palmeiras contra o Fluminense - Cesar Greco / Palmeiras

Abel Ferreira, de fundo, orienta o Palmeiras contra o FluminenseCesar Greco / Palmeiras

Publicado 24/07/2025 17:22

Em seu discurso, o português citou a campanha histórica do clube carioca no Mundial de Clubes para externar sua tristeza pela ação das arquibancadas no Maracanã.

"A torcida do Fluminense que me perdoe, só opinião pessoal. Fico triste, desiludido, reflexivo, porque o Fluminense foi a equipe que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. Foi recebida por seus torcedores no aeroporto e fico muito triste, independente de termos ganhados, ver a torcida vaiar esses jogadores que tanto orgulho deram aos torcedores do Fluminense", iniciou, em entrevista coletiva.

"Para não falar que perderam seu melhor jogador (Arias, vendido ao Wolverhampton), e isso me deixa triste. O torcedor tem a função de apoiar, ainda mais pela equipe que teve a representatividade no Mundial. Não sou advogado de defesa de ninguém, se fosse o Palmeiras eu falaria a mesma coisa. O que não gosto no futebol é a memória curta, tão curta que menos de um mês essa equipe estava na semifinal do Mundial e em 10 dias sai em vaia. Isso não é futebol, desculpe", completou.

Com a derrota, o Fluminense caiu para o oitavo lugar e permanece com 20 pontos — agora cinco atrás do G-6. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (27), às 16h (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi, pela 17ª rodada do Brasileirão.