IgnácioLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 24/07/2025 17:47

Rio - O Fluminense não contará com o zagueiro Ignácio nos próximos jogos. Exames realizados nesta quinta-feira (24) apontaram uma lesão do ligamento colateral medial de grau dois no joelho direito do defensor, que tem previsão de ficar fora por seis semanas.

Ignácio precisou ser substituído no início do segunda tempo na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, no Maracanã, na última quinta-feira (23). Na ocasião, ele deu lugar a Thiago Silva, que começou no banco.

Com a lesão do camisa 4, Renato Gaúcho deve ter dificuldades para manter sua escalação com três zagueiros. O treinador tem Thiago Silva, Freytes, Manoel e Thiago Santos como opções para a posição.



O Fluminense volta a campo no domingo (27), às 16h (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis. O Tricolor ocupa a oitava posição no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, e vem de três derrotas seguidas após o Mundial de Clubes.