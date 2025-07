Ignácio desfalcará o Fluminense por seis semanas - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 25/07/2025 08:30

Rio - O Fluminense ganhou mais um problema para resolver nas próximas semanas. A lesão do zagueiro Ignácio deixou mais uma lacuna no elenco e escancarou a necessidade por reforços em todos os setores nesta janela de transferências. A diretoria, no entanto, mantém cautela e ainda não avançou em nenhuma conversa.

Após o Mundial de Clubes, o Fluminense vendeu Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra, e perdeu o seu principal jogador. Desde então, disputou três jogos e perdeu todos — ambos dentro do Maracanã. Com isso, o Time de Guerreiros perdeu a oportunidade de se firmar entre os primeiros colocados e ainda se afastou do G-6 do Brasileirão.

O Mundial de Clubes deixou evidente a carência do Fluminense em setores como o ataque e o meio-campo. Na frente, Cano e Everaldo não convenceram. O argentino, de 37 anos, já deixa sinais de dificuldades por causa da idade e também dos seguidos problemas no joelho. Na véspera do Mundial, por exemplo, sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Já no meio-campo, o técnico Renato Gaúcho encontrou a solução na trinca de volantes para suprir a ausência de Ganso. O camisa 10, que perdeu a pré-temporada por causa de uma miocardite, ainda não conseguiu recuperar o futebol dos últimos anos e ainda não conquistou seu espaço com o treinador. Além disso, o técnico ainda não vê o paraguaio Lezcano pronto para assumir a posição.

Na defesa, o Fluminense parece satisfeito com as opções nas laterais e na zaga. Porém, a lesão de Ignácio deixa uma lacuna que deve ser preenchida por Thiago Santos, como reposição imediata. Thiago Silva e Freytes são os titulares, mas o camisa 3, por exemplo, não aguenta a sequência de jogos do futebol brasileiro e, às vezes, é poupado.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (27), às 16h (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi, pela 17ª rodada do Brasileirão. Sem vencer há três rodadas, o Tricolor caiu para o oitavo lugar e permanece estacionado com 20 pontos.