Plata - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 25/07/2025 16:25

Rio - O Flamengo deve contar com a volta de dois jogadores importantes na partida contra o Atlético-MG, domingo (27), no Maracanã. Recuperados, o volante Allan e o atacante Plata podem ficar à disposição de Filipe Luís.

Allan não foi relacionado para enfrentar o Red Bull Bragantino por conta de um quadro de fascite plantar no pé direito. No caso de Plata, o problema foi uma uma tendinite na coxa direita que o tirou dos dois últimos jogos.

Laterais podem voltar na Copa do Brasil

Agora, o Flamengo segue com seis jogadores no departamento médico. A expectativa é de que Ayrton Lucas e Alex Sandro retornem na próxima quinta-feira (31),também contra o Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam no domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o vice-líder, com 33 pontos, um a menos que o Cruzeiro.