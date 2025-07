Wesley em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/07/2025 15:43

Negociado com a Roma, Wesley se despediu do Flamengo na tarde desta sexta-feira (25). Em suas redes sociais, o lateral-direito publicou um vídeo relembrando momentos marcantes no clube e destacou a importância do Rubro-Negro em sua carreira. Rio -, Wesley se despediu do Flamengo na tarde desta sexta-feira (25). Em suas redes sociais, o lateral-direito publicou um vídeo relembrando momentos marcantes no clube e destacou a importância do Rubro-Negro em sua carreira.

"Foram anos intensos, de luta, conquistas, aprendizados e amadurecimento. O Flamengo me deu a chance de viver o sonho de milhões. Saio com o coração cheio de gratidão e a certeza de que dei meu máximo. Obrigado por tudo, Nação. Uh tererê, sou Flamengo até morrer", escreveu o jogador.

A transferência foi finalizada por 30 milhões de euros (R$ 195 milhões), sendo 25 milhões de euros (R$ 162,5 milhões) fixos, e posteriormente mais 5 milhões de euros (R$ 32,5 milhões) em bônus por metas.

Wesley se profissionalizou em 2022 e se tornou peça fundamental no Flamengo a partir da temporada passada. Com boa atuações, o lateral recebeu oportunidades na seleção brasileira, neste ano, inclusive com Carlo Ancelotti.

Sem Wesley, o Flamengo agiu rápido e já contratou um substituto para o lateral. Será Emerson Royal, que estava no Milan e chegará ao Rio neste sábado (26).