Varela foi homenageado pelos 100 jogos com o Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 25/07/2025 14:04

Rio - Varela foi homenageado pela marca de 100 jogos com a camisa do Flamengo. Nesta sexta-feira (25), o lateral recebeu uma camisa comemorativa das mãos do compatriota Arrascaeta e respondeu sobre a renovação com o Rubro-Negro.

"Muito obrigado. Fico feliz pela marca de 100 jogos, e vamos por mais! [E o contrato, renovou?] Quase (risos)", respondeu o camisa 2.

Varela tem contrato com o Flamengo até o fim do ano. Representantes do lateral uruguaio conversam com o clube há algumas semanas e a expectativa é de um desfecho positivo.

Varela chegou ao Flamengo em 2022. Desde então, teve períodos de oscilação e revezou a titularidade em alguns momentos com Wesley, mas vive seu melhor momento neste ano.