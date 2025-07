Saúl Ñiguez é o novo reforço do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/07/2025 10:00 | Atualizado 25/07/2025 10:31

Rio - Após uma postura mais tímida na primeira janela de transferências da temporada, o Flamengo resolveu adotar um tom mais "agressivo" no meio do ano. O Rubro-Negro trouxe Jorginho ainda para o Mundial de Clubes e, agora, já acertou com o meia espanhol Saúl e o lateral-direito Emerson Royal. Além disso, existem outras conversas em curso, como com os atacantes Samuel Lino e Carrascal.

Na primeira janela da temporada, o Flamengo estava com caixa apertado e passando por uma transição de diretoria. Com isso, foi mais cauteloso no mercado e contratou apenas o centroavante Juninho, que estava no futebol do Azerbaijão. Porém, o atacante não correspondeu, o que escancarou a necessidade por mais reforços para o ataque, já que Pedro ainda estava lesionado.

Já na segunda janela de transferências da gestão de Bap, o Flamengo foi mais agressivo. Jorginho chegou ainda para o Mundial de Clubes e já se firmou entre os titulares. Após a venda de Gerson, o Rubro-Negro acertou com Saúl, do Atlético de Madrid. Por fim, o lateral-direito Emerson Royal, que estava no Milan, da Itália, foi o escolhido para substituir Wesley, negociado com a também italiana Roma.

O Flamengo ainda tem outras conversas em andamento. O atacante Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou, já tem acerto encaminhado, mas aguarda o acordo entre os clubes. Ele chegaria para solucionar a carência no ataque. O Rubro-Negro também tem negociação avançada com o atacante Samuel Lino, do Atlético de Madrid. Com isso, o clube pode desembolsar mais de R$ 300 milhões em reforços.