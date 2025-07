M'Bala Nzola - Valery Hache / AFP

M'Bala NzolaValery Hache / AFP

Publicado 24/07/2025 18:47

Rio - O Flamengo segue bastante ativo no mercado em busca de reforços. De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o novo alvo do Rubro-Negro é o atacante angolano M'Bala Nzola, que pertence à Fiorentina, da Itália, e disputou a última temporada emprestado ao Lens, da França.

Na França, o atacante de 28 anos disputou 23 jogos, com seis gols marcados e uma assistência. O Flamengo aguarda uma resposta sobre o interesse nesta sexta-feira (25).

Revelado no futebol português, Nzola fez grande parte de sua carreira em times pequenos da Itália, como Virtus Francavilla, Carpi 1909, Trapani e Spezia. Em 2023, foi contratado pela Fiorentina.