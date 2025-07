Léo Pereira marcou na vitória do Flamengo sobre o Bragantino - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 24/07/2025 08:00 | Atualizado 24/07/2025 09:36

Rio - O Flamengo venceu mais uma vez com gol nos minutos finais. Após sofrer um gol relâmpago aos oito segundos da etapa final, o Rubro-Negro precisou buscar a virada para vencer o Bragantino por 2 a 1 , nesta quarta-feira (23), fora de casa, pela 16ª rodada do Brasileirão. Pelo terceira vez nos últimos quatro jogos, o time do técnico Filipe Luís marcou após os 40 minutos do segundo tempo para conquistar a vitória.

Nas vitórias sobre Fluminense e Bragantino, o Flamengo marcou o gol da vitória aos 40 minutos do segundo tempo. Nos dois jogos, a partida estava empatada, quando Pedro e Wesley, respectivamente, marcaram. Já contra o São Paulo, o Rubro-Negro já vencia por 1 a 0, quando Wallace Yan, aos 51, marcou o segundo e fechou o placar.

Na vitória sobre o Bragantino, o Flamengo teve o controle da partida na maior parte do tempo. Porém, teve dificuldades para criar grandes oportunidades. As chances só apareceram no segundo tempo. Assim como contra o Fluminense, a bola aérea foi um caminho para marcar. Depois, em jogada trabalhada de um lado para o outro, Wesley finalizou e fez o gol da vitória.

Desde o Mundial de Clubes, o Flamengo somou nove de 12 pontos possíveis. O único tropeço foi na derrota diante do Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, quando Neymar, aos 40 do segundo tempo, marcou o gol da vitória do time paulista. O desempenho manteve o time na cola do líder do Cruzeiro — agora a diferença é de apenas um ponto.

Com a vitória sobre o Bragantino, o Flamengo chegou aos 33 pontos e permanece firme na caça ao líder Cruzeiro, que tem 34. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (27), às 20h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão.