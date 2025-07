Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 24/07/2025 00:58 | Atualizado 24/07/2025 01:02

Bragança Paulista - Os recentes vazamentos que geraram crise no Flamengo estiveram em pauta na entrevista coletiva do técnico Filipe Luís, depois da vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1 , na noite desta quarta-feira (23). Questionado sobre o que tem feito para evitar que os problemas de fora interfiram em seu trabalho, o treinador exaltou o elenco e destacou que os próprios jogadores se blindam.

"Primeiro dizer que é um grupo muito bom, que gosta de trabalhar, que quer vencer e quer ganhar. Eu lembro muito que, quando eu era jogador e vinha um treinador, o que a gente mais queria eram treinos chatos, que nos dessem soluções para vencer. Esse grupo não era o que gostava de rachão, de treino divertido, queria sempre o caminho para vitória. Como eu também fazia parte desse grupo, eu sei da força que eles têm quando se unem".

"Essas coisas externas machucam, mas, no fim das contas, é um grupo fechado, de amigos, irmãos. Um grupo que se cobra olhando no olho. É um grupo blindado a esse tipo de coisa. É sempre ruim, mas eles mesmo se blindam, conversam entre eles, e é o que está no alcance, porque o futebol é dos jogadores no final das contas. Pode estar explodindo tudo, mas eles que entram em campo, e é a imagem deles que esta exposta. Eles querem sempre dar o seu melhor pelo Flamengo e estão demonstrando isso".



Neste mês, foi vazada a conversa em que um dirigente do Flamengo admitia que poderia negociar Pedro por 15 milhões de euros se houvesse proposta. Posteriormente, o atacante teve uma queda de desempenho nos treinos e não foi relacionado para jogos contra São Paulo e Santos.

Já nesta semana, houve o vazamento de um comentário polêmico do doutor Jose Luiz Runco, em que ele afirmou que De La Cruz tem uma "lesão crônica e irreparável". Ele foi demitido nesta quarta-feira (23) do cargo de chefe do departamento médico do Flamengo.

A partida

Filipe Luís também fez uma análise da partida e relembrou o fim do tabu. O Flamengo não vencia o Bragantino fora de casa há quase 30 anos . O último triunfo havia sido por 1 a 0, em setembro de 1996. Até o jogo desta quarta, foram duas derrotas e três empates.

"Primeiro enaltecer o esforço dos jogadores, correram os 90 minutos sem parar, todos eles. Jogadores que vinham jogando menos, como o caso do Evertton Araújo, que fez um jogo esplêndido. Nunca entrou num jogo calmo, sempre entrou em fogueira, e gostaria de enaltecer o jogo que ele fez. A volta do Viña, muito importante para a gente, fez um excelente jogo".

"29 anos sem vencer aqui. Eu particularmente joguei aqui alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Foi uma vitória muito difícil, até mesmo porque é um time muito bem treinado. Time que pressiona e defende muito bem, que não te deia espaços, que sofre pouco no campeonato. Vimos isso nas análises, sofre muito pouco pelo grande trabalho do Seabra. Isso nos dá muita fora para sair com essa e com uma que, até agora, eu não tinha visto nenhum time fazer aqui dentro do estádio deles".

Lucas Barbosa abriu o placar para o Massa Bruta no primeiro lance da etapa complementar. Aos 21 minutos, Léo Pereira deixou tudo igual no placar. Já na reta final, Wesley virou para o Rubro-Negro.

"Quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foi buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder buscar o jogo. Eles sabem que estão no Flamengo e sempre temos que vencer, empate não vale. Com essa atitude, o time continuou jogando, continuou botando a bola no chão. E as chances começaram a vir cada vez mais. Conseguimos fazer o segundo gol numa grande jogada".