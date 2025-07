Wesley brilhou na vitória do Flamengo sobre o Red Bull Bragantino - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 23/07/2025 23:27

Bragança Paulista - O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 no Estádio Cícero de Souza Marques, na noite desta quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Brasileirão. Lucas Barbosa, com menos de dez segundos da etapa complementar, abriu o placar para o Massa Bruta. Em desvantagem no marcador, o Fla se lançou ao ataque e deixou tudo igual com Léo Pereira. Na reta final, Wesley sacramentou a virada rubro-negra.

Com o placar, a equipe de Filipe Luís encostou na liderança. O Flamengo soma 33 pontos e segue na segunda posição. O Cruzeiro, que empatou sem gols com o Corinthians, tem 34 e um jogo a mais.

O resultado também encerrou um tabu de quase 30 anos . A última vitória rubro-negra em Bragança Paulista havia sido no dia 4 de setembro de 1996, por 1 a 0, com gol de Bebeto. Até a noite desta quarta-feira (23), longe do Rio de Janeiro, as equipes tinham medido forças cinco vezes, com dois triunfos dos mandantes e três empates.

Agora, o Rubro-Negro vira a chave para a próxima rodada do Brasileirão. Os cariocas têm compromisso no próximo domingo, às 20h30, contra o Atlético-MG, no Maracanã.

O jogo

As duas equipes fizeram um primeiro tempo de equilíbrio e pouca emoção. O Red Bull Bragantino teve um bom começo de partida e foi para cima do Flamengo nos minutos iniciais.

O Rubro-Negro, por sua vez, não demorou muito para se encontrar dentro de campo. A equipe de Filipe Luís fechou a etapa inicial com mais posse de bola, mas só assustou mesmo numa finalização de Bruno Henrique que parou em boa defesa de Rossi.

A grande chance do primeiro tempo pertenceu ao Red Bull Bragantino, com Jhon Jhon. O camisa 10 do Massa Bruta teve uma oportunidade em cobrança de falta da entrada da área e só não balançou as redes porque Rossi se esticou todo para salvar o Flamengo.

O segundo tempo foi completamente diferente. Isso porque o time paulista abriu o placar com menos de dez segundos. Em jogada ensaiada na saída de bola, Sasha escorou para Jhon Jhon, que descolou ótimo lançamento para Lucas Barbosa. O atacante pegou a defesa rubro-negra de surpresa, ficou cara a cara com Rossi e marcou.

O Flamengo, então, se lançou ao ataque em busca do empate e conseguiu deixar tudo igual aos 21 minutos. Arrascaeta cobrou falta na medida para Léo Pereira, que cabeceou para fazer o gol dos visitantes.

A equipe de Filipe Luís manteve a postura após o gol e não deu chances para o Bragantino. Assim, naturalmente, construiu a virada. Aos 40 minutos, Viña fez ótima jogada pelo lado esquerdo, correu em direção ao meio e acionou Wallace Yan. O atacante até armou o chute, mas preferiu acionar Wesley. O lateral-direito, mesmo caindo, conseguiu finalizar cruzado e balançou as redes.

Ficha técnica

Red Bull Bragantino x Flamengo



Data e hora: 23/07/2025, às 21h30

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)



Cartões amarelos: Cleiton (RBB) / Jorginho, Evertton Araújo, Léo Pereira, Wesley e Pedro (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Lucas Barbosa (1-0) (01'/2ºT) / Léo Pereira (1-1) (21'/2ºT) / Wesley (1-2) (40'/2ºT)

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique (Eduardo Santos) (Gustavo Marques), Guzmán Rodríguez e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires (Praxedes) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fabinho), Henry Mosquera (Vinicinho) e Eduardo Sasha (Isidro Pitta).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Viña); Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Wallace Yan), Bruno Henrique e Pedro (Juninho).