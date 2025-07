Saúl assumiu a camisa 8 do Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Rio - Nesta quarta-feira (23), o Flamengo oficializou a contratação do meio-campista Saúl Ñíguez, que pertencia ao Atlético de Madrid. O vínculo do espanhol com o Rubro-Negro vai até dezembro de 2028.



O jogador de 30 anos assumiu a camisa 8 do Fla. O número estava vago desde a saída de Gerson, que se transferiu para o Zenit (RUS) após o Mundial de Clubes.

O meio campo Saúl Ñiguez é o novo reforço do Mengão! O espanhol assinou com o Mais Querido até dezembro de 2028!

O atleta desembarcou no Rio de Janeiro na noite da última terça-feira (22). Saúl, que já estava de saída do Atlético de Madrid, tinha um acerto encaminhado com o Trabzonspor, da Turquia, mas desistiu. O diretor técnico José Boto foi responsável por convencê-lo a acertar com o clube carioca.

O técnico Filipe Luís jogou com Saúl no Atlético de Madrid e também conversou com o atleta, que rescindiu contrato amigavelmente com os espanhóis. Os Colchoneros já se despediram do meio-campista

Na última temporada, Saúl foi emprestado ao Sevilla, também da Espanha, onde disputou 26 jogos, fez um gol marcado e deu seis assistências. Contratado pelo Atlético de Madrid em 2008, ele somou 427 partidas com a camisa do clube de Madri.

Ao longo da carreira, o meio-campista também defendeu o Rayo Vallecano (ESP) e o Chelsea (ING) por empréstimo. Pelos Blues, ele conquistou um Mundial de Clubes.