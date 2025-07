Bandeira do Flamengo - Divulgação/ Flamengo

Bandeira do FlamengoDivulgação/ Flamengo

Publicado 23/07/2025 22:14

Nesta quarta-feira (23), o prefeito do Rio, Eduardo Paes, divulgou um ofício enviado ao Flamengo em que a Prefeitura propõe assumir a responsabilidade de retirar as estruturas de canalização no terreno do Gasômetro, onde o clube carioca vai construir seu estádio.

"A quem interessar possa (...), segue ofício encaminhado ao Flamengo hoje, em que a Prefeitura assume formalmente a responsabilidade da retirada das estruturas de canalização existente hoje no terreno do gasômetro! Pela atenção, obrigado!", escreveu Paes, no "X".

A quem interessar possa (especialmente aos 3 flamenguistas que mais me perturbam: deputados @pedropaulo e @Guischleder e vice-prefeito @CavaliereRJ ), segue ofício encaminhado ao @Flamengo hoje, em que a prefeitura assume formalmente a responsabilidade da retirada das estruturas… pic.twitter.com/8xYqu5C2Oq — Eduardo Paes (@eduardopaes) July 23, 2025

O documento em questão diz que o município "propõe a assunção da retirada da infraestrutura de canalização atualmente existente no terreno e pertencente à concessionária estadual de gás".

Na sequência, o ofício explica que o objetivo é "viabilizar, economicamente, a execução do empreendimento, em conformidade com o interesse público existente na recuperação e no desenvolvimento de área bastante degradada da Cidade, em linha com planejamento urbano da região".

No dia 31 de julho de 2024 , a Prefeitura do Rio leiloou o terreno do Gasômetro. O Rubro-Negro, como esperado, foi o único a apresentar uma proposta no valor mínimo estipulado de R$ 138.195.000,00.