Léo Pereira marcou para o Flamengo na vitória sobre o Red Bull Bragantino - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 23/07/2025 23:54

Bragança Paulista - Léo Pereira valorizou a força do grupo do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino no Estádio Cícero de Souza Marques, na noite desta quarta-feira (23). O Rubro-Negro saiu atrás no marcador, e o próprio zagueiro assumiu a culpa no lance. No entanto, ajudou na virada ao anotar o gol do empate.

"Primeiramente, glorificar a Deus pelo gol, pela vitória. A força do grupo mais uma vez sobressaindo. É verdade que estávamos há 29 anos aqui sem vencer o Bragantino, uma equipe muito difícil. O primeiro gol eu assumo a culpa, foi um vacilo meu. Eu não vi a bola saindo do pé do jogador e tomei a bola nas costas", disse Léo Pereira, ao Premiere.

"Mas a gente tem que ter sabedoria e tem que ter a cabeça no lugar nesses momentos para a dar a volta por cima e continuar focado no jogo. Eu me mantive focado, e graças a Deus, fui abençoado. Essa vitória é para nossa equipe e para a nação, fez uma festa bonita aí", completou.

O gol da virada saiu aos 40 minutos do segundo tempo, com Wesley. O lateral-direito pode deixar o Flamengo em breve para reforçar a Roma, da Itália, e Léo Pereira fez elogios a ele.

"É muito difícil lateral e zagueiro fazer gol. É um cara que é especial, é um jogador de realmente outro nível, que nos ajuda sempre. Hoje, nos ajudou muito na parte defensiva e na ofensiva também, como sempre. Eu fico feliz, fico feliz pelo gol dele. Ele falou pra mim antes do jogo que ia fazer um gol, o Juninho também falou que eu ia fazer um gol. O Juninho, toda vez que ele fala que eu vou fazer um gol, por incrível que pareça eu faço.

"Ele não fala todo jogo, é muito difícil. Então, é muito difícil eu fazer gol também (risos). Mas valeu, valeu o esforço da equipe, parabenizar o trabalho de todos, todos aqueles que começaram e os que entraram da partida que foram importantes, mudaram o jogo e nos deram essa vitória".