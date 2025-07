Samuel Lino com a taça da Copinha de 2018 conquistada pelo Flamengo - Reprodução

Samuel Lino com a taça da Copinha de 2018 conquistada pelo FlamengoReprodução

Publicado 24/07/2025 13:29 | Atualizado 24/07/2025 13:30

Rio - Samuel Lino já breve teve passagem pelas categorias de base do Flamengo e conquistou um título importante: a Copinha de 2018. O atacante, que tem conversas avançadas com o Rubro-Negro , fez parte da campanha invicita e vitoriosa no torneio daquele ano.

Ele estava emprestado pelo São Bernardo (SP) ao clube carioca, mas não foi muito aproveitado. Dos nove jogos feitos pela equipe, atuou somente em duas - ambas saindo do banco de reservas - e somou 21 minutos em campo.

Poucos meses após o término da Copinha, alegou problemas de adaptação e pediu para sair. Em entrevista, o jogador afirmou que o período no Flamengo "não foi uma boa experiência".

"Não escondo de ninguém. Não foi um lugar onde fui o Samuel Lino de sempre. Não fui feliz, não me sentia bem e não me sentia acolhido. As coisas acabaram não correndo bem dentro de campo", disse.

Nas últimas horas, a proposta do Rubro-Negro pelo atleta ganhou força. Foram oferecidos 30 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões), sendo 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) fixos e o restante em bônus. O Napoli, que tinha interesse, não conseguiu avançar nas conversas.

Veloz, habilidoso e versátil, Samuel Lino chegou ao Atlético de Madrid em 2022, mas foi emprestado logo em seguida para o Valencia. Na temporada 2023/24, retornou, assumiu a titularidade da posição e não saiu mais. Ao todo, fez 93 jogos, 12 gols e 16 assistências com a camisa do Colchonero.