Jogadores do Flamengo posam para foto antes da partida contra o Bragantino - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 24/07/2025 11:22

"A gente vê e escuta o que vem acontecendo, mas nos blindamos muito para todos os jogos. O grupo é muito fechado e focado no que tem que fazer dentro de campo, consegue separar bem o que vem acontecendo. Lógico que não ficamos felizes pelas palavras que foram usadas, ainda mais falando sobre um companheiro nosso. Um cara que batalha para estar dentro de campo. A gente usa isso também como motivação, brigar pelo nosso companheiro", disse Léo Ortiz.

Outro jogador que conversou com a imprensa sobre o tema foi Arrascaeta. O uruguaio, aliás, já havia se manifestado para mostrar apoio ao compatriota . Na zona mista, o camisa 10 admitiu que é "muito difícil" estar focado quando estas situações acontecem. Por outro lado, ressaltou que o grupo é fechado.

Arrascaeta: "Independentemente de quem for, se for o Nico ou outro jogador, a gente tem que estar juntos. É muito difícil estar focado dentro do campo e treinando quando acontecem coisas assim. Mas eu já tenho seis anos no Flamengo e sempre acontecem muitas coisas. Temos que continuar focados dentro do campo, tentando fazer o melhor. Extracampo tentamos sempre nos fechar, mas às vezes têm algumas situações pontuais que são difíceis", afirmou Arrascaeta.

"Como falei agora, independentemente de quem for, se for De La Cruz ou outro jogador, esse é um elenco que é muito fechado entre nós. Sempre estamos nos cobrando para a excelência em treinos e jogos. Não queremos que o extracampo nos atrapalhe. Única coisa que posso falar é que, assim como fiz com ele, vou fazer com todos os companheiros, porque quero o melhor do meu grupo e todo mundo focado para cada partida", completou posteriormente.

"Grupo fechado" também foi usado por Filipe Luís. Questionado sobre o tema na entrevista coletiva, o treinador exaltou o grupo e destacou que os próprios atletas se blindam.

"Essas coisas externas machucam, mas, no fim das contas, é um grupo fechado, de amigos, irmãos. Um grupo que se cobra olhando no olho. É um grupo blindado a esse tipo de coisa. É sempre ruim, mas eles mesmo se blindam, conversam entre eles, e é o que está no alcance, porque o futebol é dos jogadores no final das contas. Pode estar explodindo tudo, mas eles que entram em campo, e é a imagem deles que esta exposta. Eles querem sempre dar o seu melhor pelo Flamengo e estão demonstrando isso".

Relembre o caso

José Luiz Runco, então chefe do departamento médico do Flamengo, fez um comentário polêmico sobre a situação física do meia De La Cruz . Em mensagens enviadas a um grupo de WhatsApp com figuras da política rubro-negra, ele afirmou que o uruguaio tem uma "lesão crônica e irreparável" e criticou sua contratação, feita pela gestão anterior em dezembro de 2023. O vazamento aconteceu na última terça-feira (22).

"Prezado João. Boa tarde. Vou tentar passar a situação do De La Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado", escreveu Runco.

O médico ainda pontuou que De La Cruz só receberá uma proposta para sair do Flamengo caso algum clube não tenha interesse em jogar futebol competitivo: "Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente", completou.