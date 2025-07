Samuel Lino, do Atlético de Madrid, está na mira do Flamengo - JAVIER SORIANO/AFP

Publicado 24/07/2025 11:45 | Atualizado 24/07/2025 11:46

Rio - O Flamengo pode estar perto de fechar com mais um reforço para a temporada. Segundo o jornalista Marco Giodano, da italiana Rádio CRC, o Rubro-Negro tem conversas avançadas com o atacante Samuel Lino, do Atlético de Madrid, da Espanha. O jogador também está na mira do Napoli, da Itália.

Nas últimas horas, a proposta do Flamengo ganhou força. O Rubro-Negro ofereceu 30 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões) pelo jogador brasileiro, sendo 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) fixos e o restante em bônus. O Napoli, que tinha interesse, não conseguiu avançar nas conversas.

A imprensa espanhola também repercutiu o interesse do Flamengo em Samuel Lino, como os tradicionais jornais "Marca" e "AS". No Atlético de Madrid desde 2022, o brasileiro se tornou uma peça importante na rotação ofensiva, mas perdeu espaço na reta final da última temporada.

Samuel Lino, de 25 anos, teve passagens por Flamengo e Santos nas categorias de base, mas foi revelado pelo São Bernardo-SP. No futebol europeu, teve passagens pelo Gil Vicente, de Portugal, além do Valencia e Atlético de Madrid, da Espanha.

Contratado em 2022 pelo Atlético de Madrid, Samuel Lino soma 93 jogos, 12 gols e 16 assistências com a camisa do Colchonero. Na última temporada, disputou 47 partidas, marcou quatro gols e deu oito assistências.