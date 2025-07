Saúl Ñiguez é o novo reforço do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/07/2025 13:01

Rio - Primeiros reforços do Flamengo na janela de transferências, Saúl Ñíguez e Emerson Royal serão apresentados à torcida no domingo (27), antes do jogo contra o Atlético-MG, no Maracanã. Será o primeiro contato da dupla com os rubro-negros.

Royal, inclusive, chega ao Rio neste sábado (26). Diferente dele, Saúl já treina com os novos companheiros no Ninho do Urubu e foi apresentado nesta sexta (25).

O espanhol foi o primeiro reforço do Flamengo na janela e rescindiu com o Atlético de Madrid para assinar com o time carioca. Já Emerson Royal foi contratado por 9 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões) junto ao Milan para ser o substituto de Wesley, que está a caminho da Roma.

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam no domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o vice-líder, com 33 pontos, um a menos que o Cruzeiro.