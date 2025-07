Wesley está deixando o Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Wesley está deixando o Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/07/2025 10:33 | Atualizado 25/07/2025 11:19

Rio - Após encaminhar a contratação de Emerson Royal, de 26 anos, junto ao Milan, o Flamengo acertou a venda de Wesley, de 21 anos, para a Roma. Os clubes já começaram a troca de documentos para finalizar a operação. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

A transferência foi finalizada por 30 milhões de euros (R$ 195 milhões), sendo 25 milhões de euros (R$ 162,5 milhões) fixos, e posteriormente mais 5 milhões de euros (R$ 32,5 milhões) em bônus por metas.

O Rubro-Negro atrasou a transferência porque desejava acertar com uma reposição para Wesley, antes de sacramentar a venda. O lateral-direito vai assinar um contrato de cinco temporadas com a Roma.

Wesley se profissionalizou em 2022 e se tornou peça fundamental no Flamengo a partir da temporada passada. Com boa atuações, o lateral recebeu oportunidades na seleção brasileira, neste ano, inclusive com Carlo Ancelotti.