Nicolás de La Cruz em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 25/07/2025 11:53 | Atualizado 25/07/2025 12:04

Rio - O Flamengo liberou o meia Nicolás de La Cruz, de 28 anos, para passar o final de semana com seus familiares no Uruguai. Com isso, o jogador está fora dos relacionados para enfrentar o Atlético-MG, neste domingo, pelo Brasileiro.

De La Cruz foi pivô de uma grande polêmica nesta semana. José Luiz Runco, ex-chefe do departamento médico, foi demitido pelo Flamengo, após ter uma mensagem vazada em que dizia que o uruguaio tinha uma "lesão crônica e irreparável no joelho direito".

Desde que chegou ao Flamengo no começo do ano passado, Nicolás de La Cruz passou sofreu algumas lesões e não conseguiu retribuir a esperança depositada pelo clube carioca em sua contratação.

No total, ele entrou em campo em 61 partidas, anotou três gols e deu seis assistências. De La Cruz conquistou uma Copa do Brasil, uma Supercopa Rei e dois Cariocas pelo Flamengo.