Saúl Ñíguez ao lado de José BotoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 25/07/2025 13:41

Rio - Reforço do Flamengo para a temporada, o meia Saúl Ñíguez, de 30 anos, citou a participação do clube carioca no Mundial de Clubes como um motivo de orgulho para ele. Com passagens por Rayo Vallecano, Chelsea, Sevilla e Atlético de Madrid, o espanhol falou da sua primeira experiência longe da Europa.

"Quando você vê o Flamengo competir como no Mundial de Clubes, você se sente feliz de pertencer a esse clube. Estou aqui porque eu quero estar aqui. Me sinto identificado com o clube, com Filipe, os companheiros, com o que tenho visto", disse.

Saúl teve a oportunidade de atuar ao lado de Filipe Luís no Atlético de Madrid durante boa parte da carreira. Ele falou que o Flamengo foi tema de conversas dos dois na época que o atual treinador era lateral-esquerdo.

"Quando eu estava no Atlético de Madrid o Filipe já me falava muito do Flamengo, quando estava perto dele vir. Não me fez falta falar com nenhuma pessoa. Eu falei com o Filipe muitas vezes antes, não nessas semanas", afirmou.

Sobre a oportunidade de ser comandado por um ex-companheiro de equipe, Saúl citou que Filipe Luís já tinha características de treinador, antes de encerrar a carreira.

"É uma situação estranha, eu tenho uma relação muito bom com o Filipe, muito além do campo. No Atlético estava sempre do meu lado, falando e você se dá conta que o Filipe jogador já era treinador. "Filipe no Atlético de Madrid me ajudava muito, às vezes não tanto porque ele dizia que eu podia ser um bom lateral, mas eu nunca quis jogar de lateral, eu acredito que posso ajudar o time em outras posições. Mas o Filipe sempre tentava me ajudar", disse.