Lucas Beltrán é argentino e defende a Fiorentina (ITA) - Divulgação / Fiorentina

Publicado 25/07/2025 18:11 | Atualizado 25/07/2025 18:11

Rio - O Flamengo segue ativo no mercado de transferências e está de olho no atacante Lucas Beltrán, da Fiorentina (ITA). Segundo o jornalista César Luis Merlo, o Rubro-Negro apresentou uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 97,5 milhões) pelo jogador.

Revelado pelo River Plate, o argentino chegou à Itália em 2023, quando a Viola pagou 20 milhões de euros (R$ 108 milhões, na cotação da época). Beltrán se destaca pela capacidade de dar suporte ao time fora da área, além de ter bom poder de finalização.

Ao todo, fez 96 jogos pela Fiorentina, com 16 gols marcados e seis assistências. O jogador de 24 anos é considerado titular absoluto e por pouco não esteve em todas as partidas realizadas pela equipe italiana na última temporada.

Até o momento, o Flamengo já fechou a contratação de cinco jogadores para o restante de 2025: Jorginho, Jorge Carrascal, Samuel Lino, Saúl e Emerson Royal. Os dois últimos, inclusive, serão apresentados à torcida no domingo (27), antes do jogo contra o Atlético-MG, no Maracanã