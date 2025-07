Samuel Lino, do Atlético de Madrid, está na mira do Flamengo - THOMAS COEX/AFP

Samuel Lino, do Atlético de Madrid, está na mira do FlamengoTHOMAS COEX/AFP

Publicado 25/07/2025 17:40 | Atualizado 25/07/2025 17:43

Rio - Ídolo de Grêmio e Palmeiras, o ex-atacante Paulo Nunes minimizou a empolgação pela possível contratação do atacante Samuel Lino por parte do Flamengo. O Diabo Louro comparou o atacante brasileiro com o lateral-esquerdo do Botafogo, Cuiabano.

"Eu acho exagerado esses elogios ao Samuel Lino (provável reforço do Flamengo). Para mim, o Samuel Lino é um Cuiabano (do Botafogo) melhorado", disse Seleção SporTV.

O Flamengo ofereceu 24 milhões de euros (cerca de R$ 156,76 milhões) pelo jogador brasileiro, sendo 22 milhões de euros (cerca de R$ 143,70 milhões) fixos e o restante em bônus. O Napoli, que tinha interesse, não conseguiu avançar nas conversas.

Samuel Lino, de 25 anos, teve passagens por Flamengo e Santos nas categorias de base, mas foi revelado pelo São Bernardo-SP. No futebol europeu, teve passagens pelo Gil Vicente, de Portugal, além do Valencia e Atlético de Madrid, da Espanha.

Contratado em 2022 pelo Atlético de Madrid, Samuel Lino soma 93 jogos, 12 gols e 16 assistências com a camisa do Colchonero. Na última temporada, disputou 47 partidas, marcou quatro gols e deu oito assistências.