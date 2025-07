Andrea Pirlo é o novo treinador do Dubai United FC dos Emirados Árabes Unidos - Reprodução / X

Publicado 25/07/2025 15:41

Emirados Árabes Unidos - Andrea Pirlo é o novo treinador do Dubai United FC, da segunda divisão do Campeonato dos Emirados Árabes Unidos. O comandante foi anunciado nesta sexta-feira(25). Será o quinto trabalho do ícone italiano em sua curta carreira como técnico. O último foi em agosto de 2024 na Sampdoria, do seu país.

"Estamos orgulhosos de receber Andrea na família United FC. Ele personifica os valores e as ambições do nosso clube e acreditamos que será uma figura fundamental para nos levar ao próximo nível", comentou Ilie Cebanu, presidente da equipe.

O principal objetivo de Pirlo é subir o clube para a Primeira Divisão. Na última temporada, com uma sequência de três empates e uma derrotas, nas últimas quatro rodadas da competição, fizeram o United FC terminar em quarto colocado e bater na trave na tentativa de promoção.

Em quinto trabalho como técnico, o ex-meio campista de 46 anos ainda tenta se afirmar. Com início meteórico, saindo de comandante do sub-23 da Juventus para o time principal, que na época tinha Cristiano Ronaldo, Pirlo não conseguiu apresentar bons resultados na Velha Senhora.

Em uma temporada, 20/21, o italiano quebrou a sequência de nove títulos consecutivos de Campeonatos Italianos dos Bianconeris e terminou em quarto colocado. Além disso, a equipe foi eliminada precocemente nas oitavas de finais da Liga dos Campeões pelo Porto.

Posteriormente, treinou o Fatih Karagümrük, da Turquia, e a Sampdoria, da Itália, onde não conseguiu o retorno da tradicional equipe italiana a primeira divisão.