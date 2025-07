Bia Fernandes, musa do Vasco - Divulgação

Publicado 25/07/2025 14:55

Rio - Roqueira e fã de Ozzy Osbourne, a musa do Vasco Bia Fernandes não escondeu sua tristeza com a morte do cantor, na última quarta-feira (23), aos 76 anos. Em seu Instagram (biafernandesoriginal2), ela postou algumas homenagens a seu ídolo.

"Estou muito triste com a notícia do falecimento do Ozzy. Sempre foi muito fã dele, que deixa um legado e muitas histórias para os amantes de rock pelo mundo", declarou.

Na postagem, um seguidor revoltou Bia ao dizer que "o diabo que ele venerava o levou". A beldade não deixou barato e fez questão de responder.

"Engraçado que você diz ter o espírito do criador e debochando, rindo da morte alheia!? Sério que você tem esse espírito dentro de você? Pois Deus é amor. Não deboche da desgraça alheia! Reveja seus conceitos, colegas e cuidado, você pode ir com menos idade do que ele foi", rebateu.