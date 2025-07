Nino atua na Rússia desde 2024 - Divulgação / Zenit

Publicado 25/07/2025 10:25

Rio - Em busca de reforços para o segundo semestre, o Vasco ofereceu 5 milhões de euros (R$ 32,45 milhões) pela contratação do zagueiro Nino, de 28 anos, do Zenit. A proposta foi recusada pelo clube russo, que pediu um valor a mais. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

A negociação não deverá avançar, porque o Zenit deseja algo em torno de 8 milhões de euros (R$ 51,91 milhões) pera liberar o defensor. O Vasco deve buscar outro nome para o setor.

Em 2024, o Zenit acertou a contratação de Nino, junto ao Fluminense, por algo em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões na época). Ele atuou pelo clube carioca de 2019 até o fim de 2023, tendo conquistado a Libertadores pelo Tricolor.

Na Rússia, Nino entrou em campo em 51 jogos pela sua equipe, anotou dois gols e deu um assistências. Ele conquistou um Campeonato Nacional e uma Taça do país.