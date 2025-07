Fernando Diniz - Matheus Lima / Vasco

Publicado 25/07/2025 11:30

Rio - Sem vencer há quatro jogos e eliminado na Sul-Americana, o Vasco vive a primeira turbulência sob o comando do técnico Fernando Diniz. Em meio a crise, o Cruz-Maltino se prepara para uma sequência de três jogos longe de casa. Porém, terá que contrariar os números para virar a página e encerrar a crise.

O Vasco tem campanha de rebaixado como visitante no Brasileirão. Em seis jogos disputados fora de casa, conquistou apenas uma vitória e perdeu cinco. A média de gols sofridos longe de São Januário é de quase dois por partida, enquanto a média de gols marcados é inferior a um por partida

No Brasileirão, o Vasco tem o quarto pior aproveitamento como visitante (16,67%). O Cruz-Maltino pontuou menos do que o Vitória, que ainda não venceu longe de casa, e aparece à frente apenas do Juventude, Sport e Fortaleza. O trio, inclusive, está na zona de rebaixamento do campeonato.

O desempenho recente de Fernando Diniz no Brasileirão também é mais um motivo de preocupação para os vascaínos. Somando os jogos pelo Fluminense, Cruzeiro e Vasco desde o ano passado, o treinador venceu apenas cinco dos últimos 30 jogos no campeonato, tendo sofrido 17 derrotas no período.

Ameaçado pela zona de rebaixamento, o Vasco volta a campo no próximo domingo (27), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Brasileirão. Depois, visita o CSA, dia 30, às 19h, em Alagoas, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, antes de enfrentar o Mirassol, dia 2, às 18h30, no Campos Maia, pela 18ª rodada do Brasileirão.