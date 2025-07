Andres Gómez, do Rennes, estava na mira do Vasco - Divulgação / Ligue 1

Publicado 24/07/2025 21:26

ter a primeira oferta recusada, o time carioca estuda uma nova investida pelo jogador, segundo o jornalista Venê Casagrande. Rio - O Vasco reabriu as negociações pelo atacante Andres Gómez, do Rennes, da França. Após, o time carioca estuda uma nova investida pelo jogador, segundo o jornalista Venê Casagrande.

Na primeira tentativa, o Vasco buscava um empréstimo, modelo que foi descartado pelo Rennes. Agora, o Cruz-Maltino está disposto a contratar Gómez em definitivo, mas os valores ainda estão longe daquilo que os franceses desejam.

As conversas estão em andamento e o diretor Admar Lopes é quem representa o Vasco. O Rennes tem se mostrado flexível e não fará força para manter o jogador. A posição é considerada a mais carente do elenco. O clube busca um jogador que se adapte rapidamente ao futebol brasileiro, como Nuno Moreira.

Revelado no Millionarios, da Colômbia, em 2022, Andres Gómez foi vendido para o Real Salt Lake, dos Estados Unidos, no ano seguinte. No ano passado, foi contratado pelo Rennes, da França, mas não conseguiu conquistar muito espaço. Ele soma 19 jogos e três gols pelo clube francês.