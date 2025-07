Geovani Silva, o Pequeno Príncipe, é ídolo do Vasco - Arquivo pessoal

Publicado 24/07/2025 10:50 | Atualizado 24/07/2025 10:51

Rio - Ídolo do Vasco, Geovani Silva apresentou uma melhora na recuperação. O ex-jogador foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva para o quarto, nesta última quarta-feira (23), no Hospital Medsenior, em Vitória. Ele está internado há quase um mês após sofrer uma parada cardiorrespiratória, em casa.

Apesar da melhora, Geovani Silva seguirá em observação e ainda não tem prazo para receber alta hospitalar. Em publicação nas redes sociais, o filho do ex-jogador explicou que ele "está acordado, interagindo e reconhecendo as pessoas, com uso do suporte respiratório".

Geovani Silva, de 61 anos, foi internado no dia 26 de junho, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele foi socorrido pelos filhos Geovani e Andrey e levado às pressas para o Hospital Praia da Costa, em Vila Velha. No dia seguinte, foi transferido para o Hospital Medsenior, na capital capixaba.

Apesar da transferência, o quadro piorou e Geovani Silva sofreu mais duas paradas cardíacas. Na primeira, foi reanimado após 13 minutos. Já na segunda, o processo demorou mais oito minutos. O ex-jogador ficou internado em estado grave, mas conseguiu se recuperar.

Não é a primeira vez que Geovani fica internado em estado grave. Em 2022, ele passou 20 dias hospitalizado devido a complicações cardíacas e inchaços corporais. Dois anos depois, voltou a ser internado por causa de uma desidratação provocada por uma inflamação e infecção intestinal.

Além disso, o "Pequeno Príncipe", como era conhecido nos tempos de jogador, também enfrentou um tumor na coluna vertebral em 2015. Geovani foi diagnosticado com polineuropatia em 2006 e precisou utilizar cadeira de rodas por quase um ano.

Natural de Vitória (ES), Geovani foi revelado pela Desportiva Ferroviária. Chegou ao Vasco em 1982 e, ao longo de sua carreira no clube, somou 408 partidas. Participou das conquistas dos Cariocas de 1982, 1987, 1988, 1992 e 1993, além do título brasileiro de 1989.

Na Seleção Brasileira, foi campeão da Copa América em 1989 e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Seul-1988. Além disso, o desempenho no Mundial Sub-20 de 1983, onde foi artilheiro e eleito melhor jogador, também o projetou internacionalmente.