Publicado 23/07/2025 20:25

O influenciador Krav Maroja acusou o Vice-Presidente de Relacionamento com a SAF do Vasco , Marcelo Macedo, conhecido como Tangerina, e outros homens de agressão dentro de São Januário. Em contato com a reportagem, ele confirmou que registrou um boletim de ocorrência na 23ª Delegacia de Polícia, no Méier, Zona Norte do Rio. O dirigente nega.

A confusão teria acontecido após o empate do Vasco com o Independiente del Valle por 1 a 1 , pela Sul-Americana, em São Januário. Em vídeo de mais de dez minutos publicado no 'X', ele relatou a situação.

"Chegou um cara correndo e me agarrou por trás, o Tangerina, da gestão, inclusive. E falou: 'vamos conversar ali'. Eu ia me soltar dele, porque percebi na hora a intenção. Na hora que me soltei, estava o Marcelinho do outro lado, não tinha como sair. O Marcelinho, por sinal, foi o único de todos que não me tocou em momento algum", disse Krav.

"(...) O Tangerina me agarrando, guilhotina aqui no meu pescoço. E falei: 'é melhor você não me tocar, me agredir'. Ele riu da minha cara e falou: 'tem quatro pessoas aqui, como você vai falar que tem alguém te agredindo?'. Deu dois tapas no meu peito, várias vezes batia no meu peito, e falou: 'relaxa, que você não apanhou ainda'. Citou 'ainda' várias vezes, uma clara tentativa de intimidação", completou.

Em outro trecho do vídeo, o influenciador contou que um outro homem que estava presente na confusão o chutou no joelho.

"Depois de me fazer várias ameaças, falar que sabe meu endereço e um monte de coisa, começou a me empurrar (...) A gente estava embaixo da arquibancada e ele me levou até o muro de saída. Ele foi lá, me prensou e me agarrou".

"Quando me agarrou, chegou outro membro da gestão, que eu acho que sei quem é e me deu vários chutes no joelho. Foi meu joelho operado. Começou a colocar o dedo na minha cara, mandou eu me f*****". Nesse momento, o Tangerina me empurrou de novo e me ameaçou de novo".

Por meio das redes sociais, Marcelo Macedo divulgou as imagens das câmeras de seguranças e negou que tenha agredido o influenciador. O dirigente afirma que retirou Krav da discussão para "acalmar os ânimos" e destacou que vai acionar a Justiça por difamação e falso testemunho.

Após o jogo, me deparei com o influenciador Krav, autor de postagens que incentivavam violência contra o presidente, linchamento aos jogadores e até ameaças de divulgar endereços. Na frente da PM, disse que aquilo era crime e que estava prejudicando o Vasco. Não houve qualquer… pic.twitter.com/0dDBKKyWi3 — Marcelo Macedo (@marcelodcmacedo) July 23, 2025

"Após o jogo, me deparei com o influenciador Krav, autor de postagens que incentivavam violência contra o presidente, linchamento aos jogadores e até ameaças de divulgar endereços. Na frente da PM, disse que aquilo era crime e que estava prejudicando o Vasco. Não houve qualquer tipo de agressão da minha parte. O vídeo mostra claramente que, quando a confusão aumenta, retiro o Krav da discussão para acalmar os ânimos. Agora, diante das mentiras que ele espalha, vou acionar a Justiça por calúnia e falso testemunho. Não vou permitir que distorçam os fatos nem que manchem minha reputação", escreveu Marcelo.