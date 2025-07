Leandrinho em ação pelo Vasco diante do Independiente del Valle (EQU) - Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 23/07/2025 19:33

O jovem de 20 anos substituiu Victor Luis no intervalo e atuou por pouco mais de 45 minutos. Ele teve 93% de aproveitamento nos passes (28/30), ganhou dois duelos por baixo e um por cima. Além disso, fez dois desarmes e recebeu um cartão amarelo. Os números são do 'Sofascore'.



Após o confronto, o treinador comentou a situação do defensor em entrevista coletiva: "É um jogador formado aqui, claramente conta com o carinho do torcedor. Ele veio de fora, estava há um tempo sem jogar. A tendência é de que tenha mais oportunidades, mas vou ver como vai render nos treinos".