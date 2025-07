Lucas Perri vai defende o Leeds United - Divulgação / Lyon

Publicado 25/07/2025 12:26

Rio - De saída para o Leeds United, o goleiro Lucas Perri, de 27 anos, irá render 18 milhões de euros (algo em torno de R$ 104 milhões) ao Lyon. O clube francês adquiriu o restante dos direitos do jogador e com isso, o Alvinegro não receberá nada pela operação. As informações são do portal "GE".

Inicialmente, o Botafogo teria a receber 50% de mais-valia (ou seja, metade da diferença do valor que o Lyon pagou pelo goleiro ao clube), da operação. Porém, a equipe francesa exerceu nas últimas semanas a opção de adquirir os 50% restantes dos direitos econômicos.

O valor desembolsado foi de 3,25 milhões de euros (R$ 21 milhões). Com isso, o Botafogo não irá receber algo em torno de 5,875 milhões de euros (R$ 38,2 milhões), na parte que o cabia da operação envolvendo o Leeds United.

Lucas Perri, de 27 anos, defendeu Lyon em 49 partidas. Assim como Thiago Almada, o goleiro deixou o Botafogo rumo ao Lyon e agora obteve uma revenda para um clube que não faz parte do Eagle Group.