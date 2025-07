Chumbo e Chumbinho são irmãos e surfistas profissionais - Reprodução / Instagram

Chumbo e Chumbinho são irmãos e surfistas profissionaisReprodução / Instagram

Publicado 24/07/2025 20:28

Rio - O surfista de ondas gigantes Lucas Chumbo relembrou o acidente grave sofrido pelo irmão, João Chianca, o “Chumbinho”, durante uma sessão de treinos na icônica praia de Pipeline, no Havaí. Em entrevista para o Podcast "Gigantes para Gigantes", apresentado por Carol Barcelos, Lucas relatou os momentos de tensão no caso que ocorreu em dezembro de 2023, na preparação para a temporada de 2024 do Circuito Mundial de Surfe.



"O João teve um dos piores acidentes que eu vi na vida. Ele ficou muito tempo debaixo d’água, saiu de lá apagado, sem respirar. Foi um momento que não tem como se preparar para isso", contou Lucas.



Chumbinho, um dos representantes do Brasil nas Olimpíadas de Paris de 2024 e um dos principais surfistas do mundo, após a queda da onda, foi encontrado três minutos depois, desacordado. Chumbo estava na hora e temeu pela morte do irmão.



"O difícil do acidente do meu irmão foi que aconteceu com ele. Todo mundo esperava que acontecesse alguma coisa comigo, por surfar ondas gigantes. Como aconteceu com ele, foi um baque para todo mundo. Principalmente para mim, que estava lá muito perto", completou Chumbo.



Lucas revelou ainda que o acidente aconteceu logo no início de sua estadia no Havaí, quando se preparava para competir no Pipeline Masters. "Foi uma situação muito marcante que eu não quero viver nunca mais. Ali foi um momento que a fé balançou, mas a gente só teve chance de continuar com a fé e continuar acreditando que ia dar certo", desabafou.



João Chianca foi hospitalizado e afastado das competições, mas conseguiu competir em nos jogos Olímpicos de 2024, que teve a modalidade do surfe ocorrendo no Taiti. Apesar do susto, Chumbinho segue competindo na elite do Circuito Mundial, a WSL. Na atual temporada se encontra em 18°.