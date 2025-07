Neymar discutiu com torcedor do Santos na Vila Belmiro - Reprodução

Publicado 24/07/2025 18:57

Santos - Neymar se pronunciou sobre a discussão que teve com um torcedor após partida na Vila Belmiro, na última quarta-feira (23). Em derrota por 2 a 1 do Santos para o Internacional, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 10 foi visto batendo boca com santista que estava em arquibancada próxima ao campo . Em texto publicado nas redes sociais, o craque falou sobre o episódio.

"Ele (torcedor) tem o direito de opinar se eu joguei mal ou não e tem total direito de vaiar! O que ele não pode fazer é me ofender, do jeito que ele me ofendeu… (infelizmente na hora eu só escutei ele falando, jogo estava parado). Falar que eu sou mercenário junto ao meu pai, falar da minha família/amigos.. desculpa mas é difícil controlar! (Mesmo sabendo que eu tenho) Vim ao Santos para tentar ajudar o clube da melhor forma possível, dentro e fora de campo", comentou.

Em vídeo, o torcedor que discutiu com o craque do Santos se defendeu dizendo que "foi um pouco ríspido" e alegou que "não tem como pedir por favor pra ele". Em entrevista à ESPN, disse que o público da Vila Belmiro tentou agredi-lo e pediu desculpas.

"Assim que o Neymar saiu e eu desci (da parte do vidro), uma boa parte da torcida me cercou e queria me agredir. Um torcedor tentou me dar um tapa no rosto, mas deram chute na gente. Meu sobrinho acabou ficando com o olho um pouco roxo. Neymar acabou colocando a gente contra a torcida", disse em entrevista.

"Fica aqui meu pedido de desculpa para o Neymar, para o elenco do Santos, para os torcedores. Estamos juntos. Vai para cima, Santos. Vamos melhorar", finalizou.

Irritado

Não é a primeira vez que Neymar se irrita com torcedores em sua volta ao Peixe. Em eliminação para o CRB na Copa do Brasil, em maio, foi visto mandando a torcida do time alagoano ficar quieta. Em partida contra o Botafogo, em junho, o craque foi visto pelas câmeras respondendo provocações dos torcedores do Glorioso. Naquela ocasião, o Santos perdeu por 1 a 0, com o camisa 10 sendo expulso.

Entretanto, nas últimas três partidas, após a pausa para o Mundial de Clubes, a situação se intensificou. Na vitória por 1 a 0 contra o Flamengo, pela 14ª rodada do Brasileirão, com gol dele. Foi visto pedindo para torcedor do Peixe não chamar o, formado na base santista, atualmente no Flamengo, Danilo, de "mercenário".

Em derrota por 3 a 0 para o Mirassol pela 15ª rodada, novamente foi flagrado pedindo silêncio e chamou a equipe do interior paulista de "pequena". Esse caso na derrota de quarta-feira, já estava sendo visto durante o jogo, mas foi quando terminou a partida que tudo se intensificou.

Em 17° e na zona do rebaixamento, o Santos e Neymar buscam melhorar seus desempenhos para evitar um novo rebaixamento para a segunda divisão. No sábado às 18h30 (de Brasília), visitam o lanterna Sport na Ilha do Retiro em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

