Neymar discutiu com torcedor do Santos na Vila Belmiro - Reprodução

Publicado 24/07/2025 08:30 | Atualizado 24/07/2025 09:37

Rio - O clima não é bom no Santos. Principal nome do time, Neymar perdeu a cabeça após a derrota para o Internacional por 2 a 1, nesta quarta-feira (23), na Vila Belmiro, e discutiu com um torcedor. O resultado manteve o Peixe na zona de rebaixamento e aumentou a crise.

Após o apito final, Neymar caminhou em direção ao setor das cadeiras inferiores e discutiu com o torcedor. Durante o jogo, o camisa 10 já havia sido flagrado pela transmissão discutindo com alguém em direção ao mesmo local.

Durante a discussão, alguns torcedores ficaram do lado do Neymar, enquanto outros apoiaram o torcedor. A confusão, que ficou apenas no bate-boca, só terminou após o goleiro João Paulo retirar o camisa 10 do local.



Com o resultado, o Santos permanece na zona de rebaixamento com 14 pontos em 17º lugar — mesma pontuação do Vasco, que é o primeiro fora da degola. O Peixe volta a campo no sábado (26), às 18h30 (de Brasília), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Brasileirão.