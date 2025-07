Paulo Victor (à esquerda) segue em grande fase no Jiu-Jitsu - (Foto: Reprodução)

Paulo Victor (à esquerda) segue em grande fase no Jiu-Jitsu (Foto: Reprodução)

Publicado 24/07/2025 09:00

Graduado faixa-preta em dezembro do ano passado, durante cerimônia liderada pelo seu professor, Rafael Pazziali, na Nova União do Recreio-RJ, o carioca Paulo Victor continua se destacando no cenário do Jiu-Jitsu.



Desde o início da temporada 2025, Paulo já disputou cinco campeonatos como faixa-preta e medalhou em todos. Agora atuando no peso-pena e mostrando suas "habilidades extraordinárias", ele conquistou ouro no Pan Americano da SJJASF, prata no Rio Fall da CBJJ e Brasileiro No-Gi da CBJJO, além de bronze no Brasileiro da CBJJO e Rio Winter da IBJJF.



"A principal diferença das faixas coloridas para a preta, na minha opinião, é a qualidade técnica dos atletas. Uma luta muito mais estudada, onde qualquer erro é fatal. Porém, pude fazer lutas duras nessa primeira metade do ano e tenho aprendido bastante", afirmou.