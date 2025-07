Poatan vai tentar retomar o cinturão meio-pesado do UFC em revanche contra Ankalaev - (Foto: Divulgação UFC)

Publicado 23/07/2025 21:00 | Atualizado 23/07/2025 21:14

O octógono da T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), será palco de uma revanche de alto nível na luta principal do UFC 320, agendado para o dia 4 de outubro. O campeão dos meio-pesados Magomed Ankalaev defenderá o cinturão contra o ex-campeão Alex Poatan, em uma revanche que já vem sendo muito aguardada pelos fãs de MMA.



Ankalaev conquistou o título em março deste ano ao vencer Poatan por decisão unânime dos jurados, encerrando a sequência de cinco vitórias do brasileiro no Ultimate. Desde então, o russo pressionava o UFC por uma revanche imediata, buscando encerrar de vez a rivalidade com Alex.



Para Alex Poatan, o duelo representa a chance de retomar o trono na divisão e apagar o revés que marcou sua primeira derrota nos meio-pesados. Antes do tropeço, o paulista acumulava quatro vitórias em disputas de cinturão no UFC, incluindo nocautes sobre nomes como Jiri Prochazka (duas vezes), Jamahal Hill e Khalil Rountree.

Cinturão dos galos também estará em jogo



No co-main event do UFC 320, Merab Dvalishvili coloca o cinturão peso-galo (até 61,2kg) em jogo pela terceira vez em 2025. O georgiano enfrenta o perigoso Cory Sandhagen, que finalmente terá a oportunidade de disputar o título após longa trajetória entre os melhores da divisão.



Dvalishvili vem de vitórias contundentes sobre Umar Nurmagomedov e Sean O'Malley neste ano, e busca manter a reputação de campeão mais ativo do UFC. Já Sandhagen, conhecido por seu estilo dinâmico de striking, tenta aproveitar o momento para surpreender o wrestler e conquistar o cinturão inédito.



Disputa por posição no topo dos meio-pesados



Outro duelo confirmado para o card do UFC 320 é entre o ex-campeão Jiri Prochazka e o experiente Khalil Rountree Jr., em luta que pode definir o próximo desafiante ao cinturão dos meio-pesados. Prochazka voltou com vitória sobre Jamahal Hill em janeiro, enquanto Rountree também derrotou Hill em junho, por decisão.



Ambos os atletas chegam embalados por desempenhos consistentes e encaram o confronto como uma possível semifinal técnica rumo ao título — dependendo do desfecho entre Ankalaev e Poatan no mesmo card.



Aspinall vai realizar sua primeira defesa de cinturão dos pesados contra Gane (Foto: Divulgação UFC)

O UFC 321, marcado para o dia 25 de outubro, em Abu Dhabi, terá Tom Aspinall realizando sua primeira defesa como campeão linear dos pesos pesados (até 120,2 kg). O inglês enfrenta o francês Ciryl Gane na luta principal do evento.



Aspinall conquistou o título interino em 2023, com um nocaute relâmpago sobre Sergei Pavlovich. Desde então, chegou a defender seu cinturão interino com sucesso contra Curtis Blaydes e aguardava a unificação contra Jon Jones — confronto que não aconteceu devido à aposentadoria do americano. Após a saída oficial de Jones, Aspinall foi promovido a campeão linear.



Com mais de um ano de inatividade no octógono, Aspinall agora mira consolidar sua posição no topo da divisão mais pesada do UFC. Já Ciryl Gane vai para sua terceira tentativa de conquistar o cinturão definitivo — após derrotas para Francis Ngannou (2022) e Jon Jones (2023).

