Alison disputou três Olimpíadas: Londres (2012), Rio (2016) e Tóquio (2020) - AFP

Publicado 24/07/2025 22:10 | Atualizado 24/07/2025 22:10

Um dos maiores nomes do vôlei de praia mundial, Alison "Mamute" anunciou nesta quinta-feira a sua aposentadoria ao final da temporada 2025. Dono de duas medalhas olímpicas, ele foi ouro nos Jogos do Rio, em 2016, e prata em Londres 2012.

"Fui muito feliz. Olho para trás e sinto orgulho de tudo que fiz na minha carreira, das decisões que tomei, das escolhas que fiz. Sou realizado pelo que eu vivi dentro do vôlei de praia, não só pelas conquistas, mas pelas amizades, pelas experiências, oportunidades e aprendizados", afirmou o jogador.

Aos 39 anos, ele esteve em ação na fase de Cuiabá do Circuito Brasileiro no último fim de semana. Na sequência, ele viaja para os Estados Unidos, onde deve disputar dois torneios, e participa de seu último compromisso oficial em outubro, quando vai disputar a etapa de Copacabana.

"É um lugar muito especial para mim. Copacabana é o "Maracanã" do vôlei de praia. Em Copacabana eu disputei alguns dos campeonatos mais importantes da minha carreira. Conquistamos a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Mas ainda falta muito e quero aproveitar ao máximo esse tempo que ainda tenho como profissional", comentou ele, que completa 40 anos em dezembro.

Com um currículo vitorioso, ele ostenta um título de Campeonato Mundial, um bicampeonato da Copa do Mundo e o tricampeonato do Circuito Mundial entre as conquistas mais importantes.

Em 20 anos na areia, ele contabiliza mais de mil vitórias em sua trajetória entre campeonato nacionais e internacionais. Realizado como esportista, ele fez um agradecimento geral.

"Agradeço à minha família, a base de tudo, aos meus amigos, parceiros, técnicos, CBV, COB, patrocinadores, fãs e a todos os muitos profissionais que trabalharam comigo nesse período. Obrigado a todos pelo carinho e por me ajudarem a ser quem eu sou - afirmou o atleta capixaba.