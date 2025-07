Yamal é eleito o melhor jogador da temporada 2024/25 por jornal 'Marca' - Divulgação/ Marca

Publicado 24/07/2025 19:31

Rio- Lamine Yamal, atacante do Barcelona, foi eleito o melhor jogador da temporada 2024/25 em votação feita jornal espanhol "Marca" nesta quinta-feira (24) , pelo prêmio "100 do Marca", em homenagem aos 100 jogadores com mais pontos no pleito.

Ao todo, 133 membros, como ex-jogadores, jornalistas internacionais e do "Marca" e treinadores fazem parte do júri. Entre 100 indicados, cada participante monta seu top 10. A pontuação varia: o primeiro colocado recebe 30 pontos, o segundo 25 e o terceiro 23. No fim, Lamine Yamal acumulou 3.310 pontos.

Ousmane Dembélé, atacantes francês do Paris Saint-Germain, ficou em segundo lugar. Vitinha, meio-campo também do time de Paris, esteve em terceiro. Raphinha, brasileiro que atua no Barcelona, ficou em quarto lugar.

Com 2.467 pontos, Raphinha teve a maior subida no ranking do veículo espanhol, pulando 54 posições. Ele teve 34 gols e 22 assistências em 57 jogos pelo Barcelona, desempenho superior ao de Lamine Yamal.