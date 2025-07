Matías Galarza, ex-Vasco, é reforço do River Plate - Divulgação/River Plate

Matías Galarza, ex-Vasco, é reforço do River PlateDivulgação/River Plate

Publicado 24/07/2025 16:59

Rio - O River Plate anunciou nesta quinta-feira (24) a contratação do meio-campista Matías Galarza, ex-Vasco. Aos 23 anos, o paraguaio estava no Talleres, da Argentina, e assinou com o clube de Buenos Aires até dezembro de 2028, segundo a imprensa argentina.

Alguns detalhes entre River Plate e Talleres fizeram o acerto pela contratação do jogador durar alguns dias. Mesmo assim, Galarza já fazia exames médicos no River.

O paraguaio defendia a camisa do Talleres, da Argentina, desde que foi vendido pelo Vasco, em abril de 2024. O jogador também já atuou em times como Olímpia-PAR e Coritiba.

Galarza foi apresentado ao lado de Stefano Di Carlo e Marcelo Gallardo, diretor e técnico do River, com a camisa do novo time em mãos. O clube também oficializou a contratação de Juan Carlos Portillo, ex-companheiro do meia no Talleres.