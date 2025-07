John Textor não tem mais participação no Crystal Palace - Vítor Silva/Botafogo

Inglaterra - John Textor enfim conseguiu vender sua participação no Crystal Palace. A oficialização foi feita nesta quinta-feira (24) pelo clube inglês, que anunciou a conclusão da compra por parte do bilionário norte-americano Woody Johnson. Ele adquiriu a fatia da Eagle Football Group, comandada pelo dono da SAF do Botafogo

We are pleased to confirm that Woody Johnson’s purchase of Eagle Football’s shareholding in the club has now been completed.#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 24, 2025

Johnson agora é dono de 44,9% das ações das Águias. Segundo o jornal britânico 'The Guardian', o negócio foi fechado em 190 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão). Faltava apenas a aprovação da Premier League e da Superliga feminina para tudo ser finalizado.

A família do empresário possui uma fortuna estimada em 16 bilhões de dólares (R$ 88,7 bilhões) e é herdeiro da multinacional farmacêutica Johnson & Johnson. Em 2000, tornou-se propietário do New York Jets, da NFL.

"Estou honrado e privilegiado de fazer parte do grupo proprietário do Crystal Palace. É um clube com uma história gloriosa, com tradição, e raízes profundas no futebol inglês. Estou ansioso para conhecer os torcedores e todo o grupo proprietário para dar continuidade aos sucessos recentes do clube e ajudar a moldar um futuro emocionante para o Crystal Palace", disse Johnson, em nota oficial publicada no site do Palace.

John Textor precisou colocar sua parte à venda para o Crystal Palace disputar a Liga Europa na próxima temporada. Campeão da Copa da Inglaterra, o clube garantiu a classificação para a competição, assim como o Lyon, que também pertence à Eagle. Porém, a Uefa não permite que clubes do mesmo dono disputem a mesma competição e decidiu excluir o Palace do torneio e admiti-lo na Liga Conferência.