Ter Stegen em treino do Barcelona - Divulgação/X @FCBarcelona

Ter Stegen em treino do BarcelonaDivulgação/X @FCBarcelona

Publicado 24/07/2025 14:23

Espanha - O goleiro Ter Stegen, do Barcelona, passará por uma cirurgia nas costas. O alemão confirmou a informação por meio de uma publicação no Instagram, nesta quinta-feira (24), e anunciou que deve ser baixa por cerca de três meses.

"Física e atleticamente, sinto-me em ótima forma, embora, infelizmente, não esteja livre de dores. Após intensas discussões com a equipe médica do FC Barcelona e especialistas externos, a maneira mais rápida e segura de me recuperar totalmente é por meio de uma cirurgia nas costas (...) Os médicos acreditam que serão necessários cerca de três meses como precaução, para evitar quaisquer riscos", escreveu o goleiro.

Esta não é a primeira cirurgia do goleiro na região. No fim de 2022, o alemão também passou por um procedimento que o afastou dos gramados por pouco mais de dois meses.

"Emocionalmente, dói muito não poder apoiar o time durante esse período. Felizmente, a reabilitação é administrável e o caminho de volta está livre", pontuou Ter Stegen.

Veja a carta do goleiro





Caros Culers,



Visto as cores e a camisa do FC Barcelona com muito orgulho, seja dentro ou fora de campo, nos momentos de sucesso e nos momentos difíceis. Hoje é um dia pessoalmente difícil para mim.



Física e atleticamente, sinto-me em ótima forma, embora, infelizmente, não esteja livre de dores. Após intensas discussões com a equipe médica do FC Barcelona e especialistas externos, a maneira mais rápida e segura de me recuperar totalmente é por meio de uma cirurgia nas costas.



Após minha última cirurgia nas costas, voltei aos gramados após 66 dias — quase dois meses; desta vez, os médicos acreditam que serão necessários cerca de três meses como precaução, para evitar quaisquer riscos.



Emocionalmente, dói muito não poder apoiar o time durante esse período. Felizmente, a reabilitação é administrável e o caminho de volta está livre.



Manterei vocês atualizados sobre minha recuperação e quero sinceramente agradecer a todos, queridos Culers, por estarem sempre ao meu lado.

Não se preocupem — eu voltarei!



Atenciosamente,

Marc