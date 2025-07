Logo Globo - Reprodução/TV Globo

Logo GloboReprodução/TV Globo

Publicado 24/07/2025 20:31 | Atualizado 24/07/2025 22:09

Rio - A Globo decidiu promover a repórter Kelly Costa, que atuava na cobertura diária dos times do Rio Grande do Sul. Ela deixará o Grupo RBS, em Porto Alegre, e se mudará para o Rio, onde trabalhará como apresentadora do Sportv.



A função não será novidade para Kelly. Na capital gaúcha, a jornalista costumava apresentar eventualmente a edição local do "Globo Esporte" e o bloco de esportes no telejornal "Bom Dia RS".

Jornalistas da Globo, Kelly Costa e Bruno Halpern estão de mudança para o Rio Reprodução Kelly Costa se mudará para o Rio acompanhada de seu marido, Bruno Halpern, que também trabalhava como repórter da RBS cobrindo os times gaúchos. Na nova cidade, ele seguirá na reportagem, agora com os clubes cariocas.

O casal se despediu do público do Rio Grande do Sul no "Globo Esporte" desta quinta-feira (24). Kelly ficou no Grupo RBS por 10 anos, enquanto Halpern chegou à empresa em 2018.