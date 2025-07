Joan Laporta é o presidente do Barcelona - AFP

Publicado 24/07/2025 18:04

Espanha - O presidente do Barcelona, Joan Laporta, se pronunciou pela primeira vez sobre a transferência frustrada de Nico Williams. Em entrevista concedida ao Jornal espanhol "Mundo Deportivo", nesta quinta-feira (24), o dirigente comentou sobre sobre sua preferência por Luís Díaz ou Marcus Rashford. A jovem promessa espanhola acabou renovando com Athletic de Bilbao até 2035 e com multa de 90 milhões de euros (cerca de R$ 585 milhões).

"O Deco me contou. A princípio, eu preferia trabalhar nas outras duas opções, mas nesses casos, sempre ouço o diretor esportivo. Ele disse que deveríamos pelo menos ouvir, porque ele é um jogador interessante, porque ele se mantém. As negociações ocorreram, mas, pelo que nos disseram e o que acabou acontecendo, havia uma grande diferença em termos de condições de pagamento, comissão do agente e uma série de variáveis que já indicavam que o negócio não aconteceria. O Deco estabeleceu um prazo de 48 horas e, se eles não aceitassem nossos termos, não faríamos o negócio", disse Laporta.

Essa foi a segunda vez que o clube catalão tentou contratar o atacante de 22 anos. Na janela de verão da temporada passada, a equipe quase fechou negócio com Williams. Destaque do título da Espanha da Eurocopa de 2024 e nascido na região do País Basco, o jovem decidiu ficar no time da região, Athletic Bilbao.

Entretanto, dessa vez foi o agente de Nico que procurou o Barcelona para a transferência, o que gerou uma grande polêmica. Por apenas aceitar jogadores de origem basca, a equipe é motivo de orgulho para o local e por isso a saída de um atleta não é visto com bons olhos pelos torcedores.

Frustrado com a nova negativa, a equipe catalã, nesta quarta-feira (23), anunciou a contratação do inglês, Marcus Rashford, do Manchester United. Sem espaço no Red Devils, o atacante vê a oportunidade de retomar seu futebol em outro lugar. Perguntado sobre o atleta, Laporta disse estar feliz com a contratação.

"Há dois anos ele nos venceu na Liga Europa. Ele fez a diferença na eliminatória, e é por isso que estou muito feliz com a sua vinda", finalizou.