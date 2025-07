Neymar no jogo entre Santos e Internacional - Raul Baretta/ Santos FC

Neymar no jogo entre Santos e InternacionalRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 24/07/2025 12:30 | Atualizado 24/07/2025 12:31

São Paulo - Neymar protagonizou um lance inusitado na derrota do Santos para o Internacional por 2 a 1 na Vila Belmiro, na noite de quarta-feira (23), pelo Brasileirão . Ele vibrou com um gol que não aconteceu.

O lance em questão aconteceu aos 49 minutos do segundo tempo. Após um cruzamento na área, a zaga do Colorado afastou parcialmente o perigo, e Neymar ficou com a sobra. O craque finalizou de primeira, e Rochet chegou a tocar na bola, que tocou na trave e depois quicou sobre a linha.

Neymar, porém, entendeu que a bola tinha entrado completamente e saiu para comemorar junto com os torcedores na Vila Belmiro. Seria o gol do empate do Peixe na partida.

Veja como foi:

QUE LANCEEEEE!



Quer ver os gols do #Brasileirão? Então, segue a gente e não perca nenhum lance! pic.twitter.com/znTkUlo4oz — Papo de Boleiros (@_papoboleiros) July 24, 2025

Este não foi o único de Neymar que chamou a atenção na Vila Belmiro. Após o apito final, Neymar caminhou em direção ao setor das cadeiras inferiores e discutiu com o torcedor . Durante o jogo, o camisa 10 já havia sido flagrado pela transmissão discutindo com alguém em direção ao mesmo local.

Com a derrota, o Peixe continua na zona de rebaixamento na 17ª posição, com 14 pontos - é a mesma pontuação do Vasco, que é o primeiro fora do Z-4.

O Santos volta a campo no sábado (26), às 18h30, para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.