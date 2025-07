Patrício Pitbull estreou no ranking peso-pena - (Foto: Reprodução/UFC)

Patrício Pitbull estreou no ranking peso-pena (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 24/07/2025 10:00

O UFC 318 representou um marco importante para três brasileiros que tiveram suas performances premiadas na atualização mais recente dos rankings da organização. Destaque para Patrício Pitbull, que garantiu sua primeira vitória no octógono do Ultimate e passou a integrar o Top 15 dos penas (até 66kg), além das evoluções de Paulo Borrachinha e Vinícius "LokDog" Oliveira em suas respectivas divisões.



Após um revés em sua estreia contra Yair Rodriguez, em abril, Patrício voltou ao cage no último sábado (19) para enfrentar Dan Ige e venceu por decisão unânime, quebrando o jejum no Ultimate. A vitória sobre um adversário bem ranqueado rendeu frutos: o ex-campeão duplo do Bellator agora aparece como o 11º colocado no ranking peso-pena da organização, se aproximando da elite da divisão, atualmente fechada pelo também brasileiro Jean Silva, 10º colocado.